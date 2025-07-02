Минфин пока не принял новых налоговых решений по «Газпрому»

Министерство финансов России ждет окончательного решения правительства о дополнительной индексации цен на газ для промышленных потребителей. После этого можно будет менять налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» (MOEX: GAZP), рассказал журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Сначала нужно понять, насколько тариф дополнительно будет повышен. Поэтому мы ждем. Нельзя повысить НДПИ без тарифных решений»,— сказал господин Сазанов (цитата по ТАСС).

НДПИ на газ для «Газпрома» с 2023 года ежемесячно повышался на 50 млрд руб. С этого года такое увеличение налога отменили для финансирования инвестиционной программы энергетической компании.

Правительство рассматривает введение дополнительной индексации цен на газ на 10% дважды в год — в первом и четвертом кварталах. Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в начале июня говорил, что решения по этому вопросу пока нет.

Сейчас тарифы на газ индексируются ежегодно. 1 июля они увеличились на 10,3%.

Подробнее — в материале «Ъ» «У промышленности подгорает газ».