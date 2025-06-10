«Газпром» предложил индексировать тарифы для предприятий дважды в год

«Газпром» (MOEX: GAZP) вместе с Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой обсуждают индексацию тарифов для промышленных потребителей дважды в год. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.

«Решения по этому поводу нет. Мы будем оценивать влияние этого изменения тарифов на стоимость электроэнергии, стоимость газа для потребителей»,— сказал господин Шаскольский журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

О планах изменения тарифной политики для промышленных потребителей газа директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин сообщал в конце мая. Инициатива связана с индексацией тарифа на газ на 10% в первом и четвертом кварталах года. Сейчас тарифы на газ индексируются ежегодно. 1 июля они увеличатся на 10,3%.

Екатерина Отрашкевич