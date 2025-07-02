В больницах Ижевска находятся 28 пострадавших при атаке БПЛА

Глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин сообщил, что после вчерашней атаки дронов в больницах Ижевска остаются 28 раненых, из них двое — в тяжелом состоянии. В общей сложности пострадали 36 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

«26 человек — в состоянии средней и легкой степени тяжести. 10 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно»,— рассказал министр в Telegram.

Ночью спецбортом МЧС в федеральные медцентры перевезли шестерых, том числе одного из двоих пострадавших подростков — 17-летнего мальчика. Второй подросток остается на лечении в Ижевске.

1 июля беспилотники ВСУ нанесли удар по оборонному предприятию в Ижевске. В результате погибли три человека. Семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб., пострадавшим — от 300 до 600 тыс. руб. В Ижевске на ближайшие дни отменены все массовые мероприятия.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ-Удмуртия» «Повторный налет».