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Семьям погибших при атаке БПЛА на предприятие Ижевска выплатят по 1,5 млн рублей

Семьям погибших при атаке беспилотников ВСУ на ижевское предприятие выплатят по 1,5 млн руб. Пострадавшим — от 300 до 600 тыс. руб. Это зависит от степени тяжести ранения. Соответствующее решение о региональных выплатах приняло правительство Удмуртии.

Напомним, утром 1 июля вражеские БПЛА ударили по одному из ижевских предприятий. Три человека погибли, 35 госпитализированы. 10 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. «Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— написал утром господин Бречалов. В республике объявляли режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились временные ограничения. В столице Удмуртии отменили все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля.