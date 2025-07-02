Краснодарские «Патрики» от ГК ТОЧНО получили две престижные награды в сфере девелопмента

Жилой район «Патрики» — флагманский проект девелопера ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) — стал победителем двух авторитетных девелоперских премий URBAN и REPA

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

ЖК «Патрики» от ГК ТОЧНО стал триумфатором двух ключевых отраслевых премий, прошедших в рамках форума недвижимости «Движение» в Сочи. Проект победил в URBAN Awards* 2025 в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса ЦФО, ЮФО и СКФО», а также получил признание международного жюри REPA** (Real Estate Property Awards) в номинации «Благоустройство жилого комплекса: комфорт и бизнес-класс».

«Патрики» — это не просто жилой комплекс бизнес-класса, а заявка стать новым «неисторическим» центром Краснодара, таким же значимым, как московский Арбат. Проект объединяет современную архитектуру, столичный стиль жизни и социальную инфраструктуру в формате «город в городе». В его основе — идея сформировать пространство, которое станет точкой притяжения не только для жителей комплекса, но и для всех горожан и туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Проект реализуется на площади 34 гектара и включает пять кварталов переменной этажности, три детских сада, две школы (в том числе частную с углубленным изучением иностранных языков), центры дополнительного образования и фитнес-клуб премиум-класса с акватермальным комплексом. На территории района девелопер ТОЧНО уже возвел первую в России Аллею славы бокса ЮФО, а также построил детский сад на 280 человек.

Центральным элементом «Патриков»*** станет гранд-аллея с ресторанами, бутиками, прогулочными зонами и креативным кластером. Творческие студии, мастерские, лектории и площадки для массовых мероприятий будут реализованы на территории масштабного многофункционального общественного пространства «ЦЕХ», на реализацию которого ГК ТОЧНО потратит 11,3 млрд. рублей. Об этом девелопер подписал на ПМЭФ 2025 инвестиционное соглашение с администрациями Краснодара и Краснодарского края.

Победа в URBAN и REPA — не первые достижения «Патриков». Так, в 2023 году флагманский проект ГК ТОЧНО уже получал награду премии URBAN Awards в номинации «Премьера года», а в марте 2025 вошел в топ-3 «Лучших жилых комплексов-новостроек РФ» премии ТОП ЖК 2025 и был признан «Лучшим жилым комплексом-новостройкой Краснодарского края».

* URBAN Awards — Городские награды

** Real Estate Property Awards — Премии в сфере недвижимости

*** ЖК «Патрики»: * Застройщик ООО «СЗ КАПИТАЛЪ». Коммерческое обозначение ТОЧНО.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф.

Официальный сайт: Квартиры бизнес-класса в ЖК «Патрики» Краснодар

https://tochno.life/