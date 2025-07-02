МИД Ирана заявил о повреждении ядерных объектов после ударов США

Иран проводит оценку ущерба своим ядерным объектам после ударов США, заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Он назвал полученные повреждения серьезными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Никто не знает наверняка, что произошло с (ядерными объектами.— "Ъ") Фордо. На данный момент нам известно, что объекты были серьезно и сильно повреждены. Организация атомной энергии Ирана пока анализирует и оценивает последствия ударов, отчет (об итогах анализа.— "Ъ") предоставят правительству»,— рассказал министр в интервью американскому телеканалу CBS News.

На вопрос, намерен ли Иран возобновлять обогащение урана на поврежденных объектах, господин Аракчи ответил, что сначала надо дождаться отчета об ущербе. Глава МИД Ирана в очередной раз заверил, что ядерная программа будет носить мирный характер.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран развернул ответную операцию. 22 июня США ударили по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. 24 июня Израиль и Иран договорились о перемирии. Дональда Трамп утверждает, что США уничтожили все иранские ядерные объекты. New York Post писал, что на ядерном объекте в Фордо работают строители.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Американские горки для иранского атома».