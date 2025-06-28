NYP: на месте удара США по ядерному объекту в Фордо работают строители

Строительные бригады начали работу на атомном объекте в иранском Фордо, куда ВВС США нанесли один из своих ударов, пишет New York Post со ссылкой на спутниковые снимки.

Бригады на экскаваторах и бульдозерах находятся вблизи воронок, которые остались после удара американских противобункерных ракет GBU-57. Часть рабочих восстанавливает подъездные пути к ядерному объекту, который находится под землей.

22 июня ВВС США нанесли удары по атомным объектам Ирана. Международное агентство по атомной энергии сообщало, что после удара на объекте в Фордо появились новые повреждения. МАГАТЭ также допустило локальное радиационное загрязнение на атомном объекте в Натанзе.