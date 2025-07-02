В Ереване проходят обыски в офисе ГК «Ташир» Самвела Карапетяна
Сотрудники следственного комитета Армении пришли с обысками в офис группы компаний «Ташир» в Ереване. ГК принадлежит армянскому и российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну, который с 18 июня находится под арестом по обвинению в публичных призывах к захвату власти. О следственных действиях пишут Armenia Today и News.am.
Самвел Карапетян (фото 2008 года)
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Незадолго до начала обысков первый вице-президент «Ташира» Нарек Карапетян призвал 4 июля выйти на шествие в Ереване в знак протеста против «несправедливости и беззакония в стране». Вскоре после этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сотрудники принадлежащих ГК «Ташир» «Электрических сетей Армении» (ЭСА), которые оставили работу, занимаются «политическими интригами» или подталкивают других к участию в митингах, будут уволены в июле.
Угроза премьера прозвучала на фоне подготовки правительства к национализации «Электрических сетей». Соответствующий законопроект 2 июля парламент Армении принял в первом чтении. Никол Пашинян утверждал, что руководство ЭСА намеренно создавало энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране и потребовал выплатить компенсацию населению до 21 июня. Компания эти обвинения отрицала.
Самвел Карапетян в середине июня выступил в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой прежде раскритиковал Никол Пашинян. После его высказываний полиция провела обыск в ереванском доме бизнесмена, а суд арестовал его на два месяца. Господин Карапетян вину не признает и считает обвинение политически мотивированным.
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