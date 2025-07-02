Законопроект о национализации «Электросетей Армении» принят в первом чтении

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект, позволяющий национализировать «Электрические сети Армении» (ЭСА), сообщает ТАСС со ссылкой на спикера армянского парламента. Компания принадлежит ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, которого ранее армянские власти обвинили в призывах к захвату власти в республике и арестовали на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самвел Карапетян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Самвел Карапетян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«За законопроект проголосовали 65 депутатов, против — 30, решение принято»,— заявил спикер парламента Ален Симонян по итогам заседания законодательного органа (цитата по ТАСС).

Речь идет о предложенных правящей партией «Гражданский договор» изменениях в законы «Об энергетике» и «О комиссии по урегулированию общественных услуг». Поправки предполагают, что в случае принятия решения о продаже компании правительство наделяется преимущественным правом на ее приобретение. Стоимость приобретения компании при этом не может превышать ее рыночную стоимость, которая определяется в соответствии с законом «Об оценочной деятельности».

Вечером 17 июня сотрудники полиции пришли с обысками в ереванский дом бизнесмена Самвела Карапетяна. В ходе следственных действий была задержана группа лиц, сообщало армянское МВД. По официальной версии, обнародованной позднее, Самвела Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении). Адвокат Армен Фероян сообщил, что бизнесмена арестовали на два месяца. Самвел Карапетян вину не признал, защита намерена обжаловать его арест. 1 июля его семья уведомила власти Армении о начале инвестиционного спора в связи с действиями против Самвела Карапетяна и компании.

Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель. В 1997 году приобрел компанию «Калугаглавснаб», на базе которой в 1999-м создал строительно-промышленную ГК «Ташир». В 2000 году основал одноименный благотворительный фонд. По версии Forbes, господин Карапетян занимает 44-е место в рейтинге российских миллиардеров с состоянием $3,2 млрд. Под брендом «Ташир» (штаб-квартира ГК расположена в Москве) работают более 200 компаний в сферах недвижимости, энергетики, банковского сектора и общепита. В 2024 году ГК заняла второе место в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости» с доходом от аренды в размере $640 млн.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Никол Пашинян не стерпел критики».

Анастасия Домбицкая