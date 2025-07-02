Полиция Краснодара проверяет информацию о жестоком обращении с собаками

В Краснодаре сотрудники полиции проводят проверку информации о жестоком обращении с собаками, которая распространилась в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации из соцсетей, в центре Краснодара неизвестный житель издевается над бездомными собаками. Очевидцы сообщают, что он «охотится» на них с ножом.

Сейчас сотрудники полиции краевой столицы устанавливают личности свидетелей. По окончании разбирательства примут процессуальное решение.

Алина Зорина