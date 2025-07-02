Григорий Жилкин перешел в «Черноморец»

ФК «Краснодар» и «Черноморец» договорились о трансфере левого защитника Григория Жилкина. Футболист провел в новороссийском клубе вторую половину минувшего сезона на правах аренды, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

22-летний воспитанник «быков» покинул ФК «Краснодар» в прошлом сезоне – первую половину сезона отыграл в тульском «Арсенале», вторую – в новороссийском «Черноморце».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин возглавил новороссийский клуб и подписал контракт по схеме «1+1».

Прошлый сезон менеджер провел в качестве помощника главного тренера Дмитрия Пятибратова в «Чайке» и «Факеле», после чего вернулся в «Чайку» в качестве главного тренера. Контракт с клубом из Песчанокопского истек 5 июня, по итогу сезона клуб занял 13-ю строчку в таблице ФНЛ.