Донские рыболовы увеличили добычу биоресурсов на 31% в 2025 году

Рыболовы Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна увеличили добычу биоресурсов на 31% благодаря благоприятным погодным условиям. Промысел достиг 23,7 тыс. т против 18 тыс. т за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на врио руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Марию Платонову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«В 2025 году ввиду благоприятных погодных условий рыбопромысловый флот чаще выходил на промысел, в том числе образовались более плотные промысловые скопления хамсы и шпрота»,— пояснила госпожа Платонова.

Наибольший объем добычи зафиксирован по хамсе — ее выловлено 12,6 тыс. т, что на 36% больше прошлогоднего показателя. Шпрот продемонстрировал наиболее резкий рост — его добыча увеличилась в 8,8 раза и составила 2,1 тыс. т. Пиленгас также показал позитивную динамику — его вылов в Азовском море и Таганрогском заливе береговыми бригадами превысил прошлогодние цифры на 56% и достиг 1,3 тыс. т против 832 т в 2024 году.

Промышленное рыболовство ведется в рамках установленных лимитов. Для хамсы рекомендованный объем на 2025 год составляет 34,9 тыс. т, освоено 36%. По шпроту лимит установлен на уровне 15,1 тыс. т, освоено 14%. Для пиленгаса рекомендованный объем составляет 2,8 тыс. т, освоено менее половины.

«Промышленное рыболовство в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне осуществляется в рамках рекомендованных объемов, предпосылок к переосвоению этих видов водных биологических ресурсов нет»,— подчеркнула врио руководителя управления.

Валентина Любашенко