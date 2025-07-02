«Золотое яблоко» ищет новые офисы в Москве, чтобы объединить сотрудников

Сеть магазинов по продаже косметики «Золотое яблоко» занимается поиском новых офисных площадей в Москве. Как передает передает «Ъ», сеть планирует разместить в столице штаб-квартиру, на сегодняшний лень головной офис компании находится в Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти в ТЦ «Гермес-Плаза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сообщается, что для размещения штаб-квартиры сети нужно офисное помещение площадью 10-12 тыс. кв. м. Пока одного помещения нет, компания размещает сотрудников в офисах разных бизнес-центров Москвы, а также в коворкинге. Как уточнили в «Золотом яблоке», большой офис требуется для консолидации подразделений и обеспечения резерва для будущего роста.

«Головной офис "Золотого Яблока" находится в Екатеринбурге. В Москве у компании уже есть несколько офисов, но ретейлер рассматривает новые офисы, чтобы объединить московских сотрудников и обеспечить резерв для будущего роста»,— рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе «Золотого Яблока».

Косметическая сеть «Золотое яблоко» была основана в 2004 году в Екатеринбурге. Всего в России работает 33 магазина (из них 14 — в Москве), кроме того, магазины открыты в Казахстане, Беларуси, ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии. Выручка «Золотого яблока» за 2024 год выросла на 66,3%, до 155,5 млрд руб., чистая прибыль — на 13,9%, до 3,8 млрд руб.

В прошлом году эксперты признали штаб-квартиру «Золотого яблока» одной из лучших за пределами Москвы. Они отметили ремонт, произошедший в 2024 году: в нем были использованы старый кирпич, дерево, профлист, а также присутствие в офисе экзотических растений.

Напомним, 30 мая в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) открылся магазин «Золотого яблока», который стал четвертым в Уральском федеральном округе (УрФО). В феврале в Тюмени открылся первый пункт выдачи заказов (ПВЗ) «Золотого яблока», при этом магазинов сети в городе сейчас нет.

Ирина Пичурина