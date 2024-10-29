Штаб-квартиры РМК и «Золотого яблока» попали в десятку лучших в регионах

Главные офисы компаний из Екатеринбурга попали в топ-10 лучших штаб-квартир за пределами Москвы по версии Forbes. Ими стали офисы косметической сети «Золотое яблоко» и «Русской медной компании» (РМК), следует из рейтинга журнала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Штаб-квартира РМК Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская ТЦ "Гермес-Плаза" со штаб-квартирой "Золотого яблока" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Штаб-квартира РМК Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская ТЦ "Гермес-Плаза" со штаб-квартирой "Золотого яблока" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Штаб «Золотого яблока» находится на улице Сакко и Ванцетти в ТЦ «Гермес-Плаза». Эксперты отметили ремонт, произошедший в этом году: в нем были использованы старый кирпич, дерево, профлист, а также присутствие в офисе экзотических растений. Сотрудники могут приходить в офис с собаками, использовать служебные велосипеды и самокаты.

В отдельном здании на улице Горького находится штаб-квартира РМК. Составители рейтинга оценили работу британских архитекторов: например, продумана форма каждого фасадного модуля, чтобы смягчить воздействие прямых солнечных лучей летом и максимально использовать тепло зимнего солнца.

Жюри оценивало штабы по качеству зданий, местоположению, эргономике, человекоцентричности, технологичности и экологичности. По каждому критерию они могли получить оценку от «платины» до «меди».

В десятку также вошли шесть компаний из Санкт-Петербурга — банк «Санкт-Петербург», «Газпром», «Газпромнефть», СТД «Петрович», Biocad, Setl Group, «Татнефть» из Альметьевска в Татарстане, авиакомпания S7 из Новосибирска.

В марте Свердловский арбитражный суд отклонил иск о признании незаконной реконструкцию ТЦ «Гермес-Плаза». Истцы пытались обязать владельцев сети «Золотое яблоко» Ивана Кузовлева и Максима Паняка снести часть объекта.

Ирина Пичурина