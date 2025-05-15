«Золотое яблоко» выходит на рынок ХМАО

Магазин косметической сети «Золотое яблоко» откроется в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) 30 мая, сообщили в компании «Вестнику Сургутского района». Торжественное открытие будет идти до 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На открытие приедут известные представители бьюти-индустрии, при этом техническое открытие запланировано уже в 20-х числах мая — до официального открытия жители уже смогут сделать покупки в магазине.

Сеть была основана в 2004 году в Екатеринбурге. Сейчас магазины компании работают в регионах России, Казахстане и Белоруссии.

Напомним, магазин «Золотого Яблока» в Сургуте готовится к открытию в ТРЦ «Аура» на Нефтеюганском шоссе, 1. Он станет четвертым в Уральском Федеральном округе (УрФО). В феврале в Тюмени открылся первый пункт выдачи заказов (ПВЗ) «Золотого яблока», при этом магазинов сети в городе сейчас нет.

Ирина Пичурина