На Кубани будут судить «целительницу», обманувшую пенсионера

Прокуратура Новопокровского района Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Красноармейского района, обвиняемой в мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в июле 2023 года женщина, представившись целительницей, обманом завладела денежными средствами 85-летнего жителя района, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установлено, под предлогом снятия «порчи» и лечения от болезней обвиняемая убедила пенсионера передать ей 90 тыс. руб. якобы для проведения ритуала. Используя полотенце, куриное яйцо и переданные деньги, она инсценировала магические действия, после чего скрылась, забрав средства.

Обвиняемая полностью признала вину, ущерб потерпевшему возместила. Уголовное дело передано в Новопокровский районный суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков