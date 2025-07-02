Жителям Дона стало проще накопить на автомобиль с пробегом в 2025 году

По итогам мая 2025 года жителям Ростовской области стало проще накопить на автомобили с пробегом марок Lada Vesta и Hyundai Solaris из-за снижения их средней стоимости. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Авто.ру со ссылкой на совместное исследование с hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По подсчетам аналитиков, в декабре 2024 года житель региона должен был накопить 17,8 медианных зарплат для приобретения Lada Vesta. К маю 2025 года индекс уменьшился до 16,3. Чтобы приобрести Hyundai Solaris с пробегом жителю Ростовской области в декабре 2024 года требовалось 20,4 медианных зарплат, в мае — 19,8 зарплат.

Специалисты объясняют это снижением стоимости на популярные автомобили с пробегом. Так, в мае 2025 года стоимость Lada Vesta по Южному федеральному округу составляла 1,1 млн руб., что на 3,5% ниже в сравнении с декабрем 2024 года.

Цена на Hyundai Solaris уменьшилась на 1,3% и составила 1,3 млн руб. Кроме этого, по данным hh.ru, с декабря уровень зарплаты в ЮФО увеличился на 3,1% и составил 65 тыс. руб. в мае 2025 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в январе-мае 2025 года объем выданных автокредитов в Ростовской области сократился на 58,5% и составил 11,6 млрд руб. В аналогичный период прошлого года этот показатель 28,1 млрд руб.

Наталья Белоштейн