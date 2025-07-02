Reuters: Иран планировал заминировать Ормузский пролив

Иран в ходе недавней эскалации конфликта с Израилем погрузил морские мины на суда в Персидском заливе. Это усилило опасения Вашингтона, что Тегеран всерьез намерен заблокировать Ормузский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки. Блокировка пролива могла бы серьезно затруднить мировую торговлю.

В правительстве США не исключают, что действия Ирана были уловкой, чтобы убедить Вашингтон в серьезности намерений Тегерана закрыть пролив. Как уточняет агентство, мины не были установлены в проливе, однако неясно, были ли они выгружены с судов. Собеседники Reuters не раскрыли, каким образом США определили наличие мин. Агентство пишет, что такие разведданные обычно собирают с помощью спутниковых снимков, тайных агентов или комбинации обоих методов. Пентагон пока никак не прокомментировал информацию.

Ормузский пролив расположен между Ираном и Оманом, он соединяет Персидский и Оманский заливы в Аравийское море. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак экспортируют через пролив большую часть своей сырой нефти, Катар — почти весь свой СПГ. Из-за угрозы атак суда заходят в Ормузский пролив под чужими флагами.

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