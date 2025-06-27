Суда заходят в Ормузский пролив под чужими флагами из-за угрозы атак

Коммерческие суда в районе Ормузского пролива массово передают ложные данные о своей национальной принадлежности, пытаясь избежать атак. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию Windward и данные мониторинга.

Согласно информации агентства, с 12 по 24 июня 55 судов отправили 101 атипичное сообщение — например, «российская нефть» или «китайская собственность».

Причина — сохраняющиеся риски после хрупкого перемирия между Израилем и Ираном. Как пояснил гендиректор Windward Ами Даниэль, судовладельцы опасаются, что суда, связанные с США, Великобританией или Израилем, остаются мишенями. Указание на принадлежность к России или Китаю считается защитой.

Явление, ранее характерное только для Красного моря, где действуют хуситы, в Персидском заливе наблюдается впервые. «Я никогда не видел такого в Персидском заливе»,— заявил Ами Даниэль. Например, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan, шедший под флагом Панамы в Пакистан транслировал «PKKHI all Chinese», а танкер Kota Cabar под флагом Сингапура сигнализировал об отсутствии связи с Израилем — «Vsl no link Israel».

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном по ядерной проблематике возобновятся на следующей неделе. После 12-дневной войны от Тегерана ожидают заверений, что он не будет развивать свою ядерную программу, следует из комментариев главы Белого дома.

Подробнее — в материале «Ъ» «С ядерной сделки стряхнули пепел».