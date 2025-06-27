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Коммерсантъ FM
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Корабли подняли национальный вопрос

Как ситуация на Ближнем Востоке отразилась на судоходстве в Ормузском проливе

Корабли в Ормузском проливе притворялись российскими или китайскими, чтобы обезопасить себя от возможных ударов. Так, за 12 дней ирано-израильской войны 50 судов, следовавших через Персидский залив и Красное море, отправили больше 100 нетипичных сообщений. Например, идущий в Пакистан контейнеровоз с панамским флагом передавал, что весь груз китайский. В эфире также звучало, что судно не связано с Израилем, от корабля под флагом Сингапура. Также были сообщения «на борту российская нефть». Это следует из данных компании Windward, которая анализирует морские риски.

Фото: Reuters, Stringer / File Photo / Reuters

Фото: Reuters, Stringer / File Photo / Reuters

По словам аналитиков, судовладельцы пошли на это, поскольку считают, что из-за «запутанной природы судоходства» трудно установить цепочку владения, а вероятность нападения на суда, принадлежащие России или Китаю, ниже, чем на западные. Но это не 100-процентная защита от рисков, подчеркнул председатель совета директоров компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим: «Если говорить о судах теневого флота, то достаточно сложно вычислить и их принадлежность, и что они везут. То, что касается кораблей, которые не отключают системы спутникового наблюдения, которые декларируют и груз, и порты отправления и назначения, то это все секрет Полишинеля.

И уловки с радиопозывными — из прошлого века, они, в общем-то, ни от чего не спасут, если будет принято решение атаковать цель. А остальное уже в руках страховой компании.

Она либо разрешает проход по определенному маршруту, либо нет. Судовладельцы прибегают к любым методам, чтобы защитить команды, суда. Кто-то от пиратов устанавливает чучела, кто-то нанимает частные охранные фирмы, кто-то закрашивает или закрывает названия кораблей».

Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на цены на нефть

Необычные сообщения от судов встречались и раньше, отмечают в Windward, например, в Красном море, где действуют хуситы. Но в Персидском заливе такое впервые. При этом ложные сообщения могут быть чреваты арестом судна, подчеркнул первый заместитель руководителя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук: «Местные власти в принципе могут проверить любое судно. Те из них, что идут под иностранным флагом, могут быть завязаны на российский бизнес, к примеру, через соответствующие зарубежные компании. Но есть флаг корабля, им определяется законодательство, которое действует на борту. То есть если судно зарегистрировано в одной стране, оно обязано нести ее флаг и у него не может быть второй регистрации. Если судно выдает себя за корабль с другой регистрацией, то это уже нарушение. Оно может быть остановлено, арестовано и так далее. В этом случае обычно запрашивается страна, которая выдала документы на право плавания. То есть получить всю информацию не очень сложно».

Реакция СМИ на возможное перекрытие Ираном Ормузского пролива

По данным Reuters, уже на следующий день после прекращения Ираном и Израилем боевых действий, 24 июня, объемы коммерческих морских перевозок в регионе выросли на 30%. Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировых объемов потребления топлива и нефти.

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Екатерина Вихарева

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