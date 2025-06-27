Корабли подняли национальный вопрос

Корабли в Ормузском проливе притворялись российскими или китайскими, чтобы обезопасить себя от возможных ударов. Так, за 12 дней ирано-израильской войны 50 судов, следовавших через Персидский залив и Красное море, отправили больше 100 нетипичных сообщений. Например, идущий в Пакистан контейнеровоз с панамским флагом передавал, что весь груз китайский. В эфире также звучало, что судно не связано с Израилем, от корабля под флагом Сингапура. Также были сообщения «на борту российская нефть». Это следует из данных компании Windward, которая анализирует морские риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters, Stringer / File Photo / Reuters Фото: Reuters, Stringer / File Photo / Reuters

По словам аналитиков, судовладельцы пошли на это, поскольку считают, что из-за «запутанной природы судоходства» трудно установить цепочку владения, а вероятность нападения на суда, принадлежащие России или Китаю, ниже, чем на западные. Но это не 100-процентная защита от рисков, подчеркнул председатель совета директоров компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим: «Если говорить о судах теневого флота, то достаточно сложно вычислить и их принадлежность, и что они везут. То, что касается кораблей, которые не отключают системы спутникового наблюдения, которые декларируют и груз, и порты отправления и назначения, то это все секрет Полишинеля.

И уловки с радиопозывными — из прошлого века, они, в общем-то, ни от чего не спасут, если будет принято решение атаковать цель. А остальное уже в руках страховой компании.

Она либо разрешает проход по определенному маршруту, либо нет. Судовладельцы прибегают к любым методам, чтобы защитить команды, суда. Кто-то от пиратов устанавливает чучела, кто-то нанимает частные охранные фирмы, кто-то закрашивает или закрывает названия кораблей».

Необычные сообщения от судов встречались и раньше, отмечают в Windward, например, в Красном море, где действуют хуситы. Но в Персидском заливе такое впервые. При этом ложные сообщения могут быть чреваты арестом судна, подчеркнул первый заместитель руководителя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук: «Местные власти в принципе могут проверить любое судно. Те из них, что идут под иностранным флагом, могут быть завязаны на российский бизнес, к примеру, через соответствующие зарубежные компании. Но есть флаг корабля, им определяется законодательство, которое действует на борту. То есть если судно зарегистрировано в одной стране, оно обязано нести ее флаг и у него не может быть второй регистрации. Если судно выдает себя за корабль с другой регистрацией, то это уже нарушение. Оно может быть остановлено, арестовано и так далее. В этом случае обычно запрашивается страна, которая выдала документы на право плавания. То есть получить всю информацию не очень сложно».

По данным Reuters, уже на следующий день после прекращения Ираном и Израилем боевых действий, 24 июня, объемы коммерческих морских перевозок в регионе выросли на 30%. Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировых объемов потребления топлива и нефти.

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Екатерина Вихарева