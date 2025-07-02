Стоимость долгосрочной аренды в Краснодаре снизилась на 11% за полгода

Медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Краснодаре по итогам июня составила 27 тыс. руб. За месяц ставка снизилась на 2,7%, за полгода — на 11%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса, Краснодар вошел в число немногих городов-миллионников, где в июне продолжилось снижение арендных ставок. В столице Кубани предложение жилья сократилось на 3,4%, а количество доступных для аренды квартир в городе с начала года, наоборот, увеличилось в 1,9 раза.

В среднем по всем городам-миллионникам России медианная ставка аренды в июне составила 34 тыс. руб. Рост за месяц — 1,7%, а за полгода — показатель снизился на 6,3%.

В «Яндекс Аренде» отмечают, что на снижение медианной ставки повлиял приток недорогих объектов — новостроек и вторичного жилья массового сегмента. В целом по России за шесть месяцев 2025 года ставки снижались в большинстве крупных городов. В Краснодаре падение оказалось одним из самых заметных наряду с Челябинском (–15,3%), Волгоградом (–14,1%) и Ростовом-на-Дону (–12%).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае по итогам I квартала 2025 года доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объеме возведения жилья составила 67,7%. За четыре месяца на территории региона индивидуального жилья было введено 1,61 млн кв. м (на 11,2% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года).

Анна Гречко