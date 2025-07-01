В Удмуртии после атаки БПЛА ввели режим ЧС

В районе предприятия, которое попало под атаку беспилотников в Ижевске, ввели режим чрезвычайно ситуации, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он уточнил, что в поврежденном цехе идет проливка после пожара и разбор конструкций.

В результате атаки погибли три человека. Еще 35 госпитализированы, из них шесть остаются в тяжелом состоянии. Ранее пострадавших спецбортом МЧС направили в Москву.

Утром Александр Бречалов сообщил, что «одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников». СКР назвал атаку терактом. Минобороны России о налете беспилотников на Удмуртию не сообщало.