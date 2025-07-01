Раненых при атаке БПЛА по Ижевску направили в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России с ранеными при атаке БПЛА на Ижевск вылетел в Москву. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что три человека погибли, еще 35 госпитализированы.

«Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Все это позволит оказывать медпомощь при полете»,— говорится в сообщении МЧС.

Утром 1 июля «одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников», сообщал Александр Бречалов. Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. СКР признал атаку терактом. Минобороны о налете БПЛА на Удмуртию не сообщало.