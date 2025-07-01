«Черноморец» подписал защитника Олега Николаева

Защитник Олег Николаев перешел из песчанокопской «Чайки» в новороссийский «Черноморец». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

27-летний футболист выступал за «Ротор», «Волгарь» и «Тюмень». Минувший сезон Николаев выступал за «Чайку», сыграв 29 матчей в первенстве России. На счету защитника одна голевая передача.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что новороссийский клуб договорился о переходе Эльдияра Зарыпбекова, Михаила Штепа и Саида Алиева.