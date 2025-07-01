ФК «Черноморец» подписал трех новых игроков

Новороссийский клуб договорился о переходе Эльдияра Зарыпбекова, Михаила Штепа и Саида Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Саид Алиев пришел в «Черноморец» из «Нефтехимика». 26-летний форвард также выступал за «СКА-Хабаровск», «Чайку» и «Велес».

В прошлом сезоне бомбардир сыграл за нижнекамский «Нефтехимик» 30 матчей в первенстве России. На счету нападающего четыре гола и одна голевая передача.

Голкипер Михаил Штепа пришел в «Черноморец» из «Краснодара», воспитанником которого является. В прошлом сезоне вратарь выступал за песчанокопскую «Чайку» на правах аренды. Сыграл за клуб 28 матчей, в которых пропустил 30 голов, отразил 102 удара и сделал 34 сейва.

Эльдияр Зарыпбеков – еще один трансфер из «Чайки». 23-летний полузащитник сыграл за клуб 29 матчей в первенстве России и записал на свой счет одну голевую передачу.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что экс-тренер «Кубани» возглавил новороссийский клуб и подписал контракт по схеме «1+1», сообщили в пресс-службе «Черноморца».