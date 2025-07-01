Роспотребнадзор продолжает проверки воды и воздуха на курортах Кубани

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю продолжает проводить ежедневный мониторинг санитарного состояния побережья региона, включая курортные зоны Анапы и Темрюкского района. Специалисты ведомства контролируют качество воздуха, морской и питьевой воды, а также состояние пляжных территорий, передает кубанский оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Согласно данным ведомства, на большинстве участков, включая открытые пляжи Анапы и Темрюкского района, пробы воздуха и питьевой воды соответствуют установленным санитарным нормативам. Однако на ряде пляжей, закрытых для купания и отмеченных на карте регионального оперативного штаба, сохраняется превышение допустимого уровня загрязняющих веществ в морской воде и прибрежном грунте.

На остальных участках черноморского побережья Краснодарского края — от Геленджика до границы с Абхазией, а также в районе Тамани вплоть до границы с Ростовской областью — санитарная обстановка оценивается как стабильная. Качество воды и состояние пляжей в этих зонах признаны безопасными для отдыха и купания.

Вячеслав Рыжков