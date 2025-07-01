Минэкономики Германии оценило уровень опасности из-за срыва поставок газа

Правительство Германии снизило уровень опасности поставок газа с уровня «тревоги» до уровня «раннего предупреждения». Об этом заявила министр экономики Катерина Райхе на пресс-конференции в Берлине, передает Reuters. По ее словам, поставки газа в Германию стали более стабильными, и условий для уровня «тревоги» больше нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

«Рынок все еще способен справиться с этим перебоем или спросом без необходимости принятия нерыночных мер»,— сказала госпожа Райхе журналистам.

27 июня правительство Германии обсуждало изменения в законе для отказа от поставок газа через российский «Северный поток-2». Такое решение связано с возможной продажей оператора газопровода. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также говорил, что власти сделают все, чтобы сохранившуюся нитку газопровода не запустили снова.

19 июня на встрече с представителями информагентств президент России Владимир Путин заявил, что Германия «балансирует» на грани рецессии из-за ее отказа от поставок российского газа.