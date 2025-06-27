Власти ФРГ могут изменить закон, чтобы не допустить запуска «Северного потока-2»

Правительство Германии обсуждает изменение закона о внешнеэкономической деятельности, чтобы не допустить продажи и введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Как отмечает Der Spiegel, поводом стали обсуждения возможной продажи компании—оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии, в связи с чем по действующему законодательству у правительства Германии нет правовых рычагов для запрета ее продажи. Власти хотят предусмотреть возможность, при которой у них будет право вето на подобную сделку. О желании выкупить актив прежде говорил американский инвестор Стивен Линч. СМИ писали, что Nord Stream 2 AG рассматривает возможность запуска газопровода при помощи американских инвесторов.

Единственный акционер Nord Stream 2 AG — Gazprom International Projects LLC, но акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов: немецких Uniper и Wintershall Dea, британской Shell, австрийской OMV и французской Engie. В марте 2022 года Nord Stream 2 AG начала процедуру банкротства из-за отказа в сертификации проекта и американских санкций. В мае 2025 года суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение оператора «Северного потока-2» с кредиторами.

Строительство «Северного потока-2» началось в 2018 году. Проект предусматривал две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Газ должен был идти из поселка Усть-Луга Ленинградской области по дну Балтийского моря в Германию. 26 сентября 2022 года на «Северных потоках» произошел взрыв. Из четырех ниток уцелела только одна — у «Северного потока-2». Канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил, что власти сделают все, чтобы газопровод не был запущен.

Лусине Баласян