Решения с умом

«Ростелеком» представил на форуме недвижимости «Движение» в Сочи цифровые решения для дома и бизнеса: от умных датчиков до системы информирования. На стенде компании была продемонстрирована работа цифровых сервисов «Ростелеком Умный дом» и «Ростелеком Ключ». Участники форума смогли пообщаться с представителями компании и узнать о возможностях системы «Цифровой отель» и других решениях для коммерческой недвижимости.

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Для каждого дома

На стенде «Ростелекома» были представлены умные домофоны, счетчики, шлагбаум, системы видеонаблюдения и контроль доступа. Между собой устройства связывает сервис «Ростелеком Ключ», которым жители многоквартирных домов пользуются более чем в 300 городах России.

«Ростелеком Ключ» — это многофункциональный сервис контроля за домом и придомовой территорией. Чтобы подключиться к системе, необходимо обратиться в управляющую компанию. Также понадобится мобильное приложение «Ключ», которое позволяет управлять с телефона умным домофоном, шлагбаумом, просматривать записи с камер видеонаблюдения и автоматически получать показания счетчиков.

Подробнее о возможностях платформы рассказал директор проектов продуктового офиса «Ростелеком Ключ» Станислав Коршунов: «С помощью базового набора услуг можно принимать вызовы с домофона и открывать двери подъезда, находясь в соседнем городе. Облачное видеонаблюдение, которым могут воспользоваться все жильцы, позволяет, например, следить за сохранностью личного автомобиля. Также через мобильное приложение вы можете организовать въезда в жилищный комплекс». Спикер добавил, что для городов с большим количеством стихийных парковок возле домов актуальна услуга «Свободные парковки». При подъезде к дому можно зайти в мобильное приложение и увидеть, где находится свободное парковочное место.

В компании отметили, что «Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России.

Изначально сервис был доступен только для жилых комплексов, где проведен интернет от «Ростелекома». Сейчас в тестовом режиме работает решение, не зависящее от провайдера.

По данным компании, помимо вопросов безопасности, самые популярные запросы клиентов связаны с управлением светом и климатом. Все это соединил в себе цифровой сервис «Ростелеком Умный дом». Для его работы необходима установка умных датчиков и камер видеонаблюдения.

На стенде «Ростелекома» была показана работа датчика протечки, который способен самостоятельно определить проблему и сообщить о ней жильцу. Кроме того, на площадке было размещено умное стекло, управление которым осуществлялось через мобильное приложение. Прозрачное стекло на стенде можно было превратить в матовую поверхность, после чего вернуть в изначальное состояние.

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Бизнесу в помощь

«Ростелеком» также предлагает решения для коммерческой недвижимости, включая бизнес-центры, офисные здания, торговые комплексы и склады. Эти решения легко адаптируются под специфику объектов недвижимости, объединяя широкополосный доступ в интернет и Wi-Fi, системы контроля доступа, видеонаблюдения и аналитики, умные экраны, телефонию, цифровые кабины и зарядные станции для электромобилей.

На форуме «Движение» компания представила систему «Цифровой отель». Это решение для владельцев гостиниц, включающее управление гостевым опытом, бронирование номеров, учет финансов, инвентаря, а также управление загруженностью персонала. С её помощью можно управлять выставлением счетов, заселением гостей, она легко интегрируется с другими платформами и цифровыми сервисами «Ростелекома», например, видеонаблюдением, Wi-Fi и телевидением.

Вице-президент «Ростелекома» по развитию продуктов и работе с МСП Тимофей Абраменко отметил, что гостиничный сектор особенно активно использует цифровые продукты, это говорит о высоком уровне проникновения технологий в этой отрасли. Решение «Цифровой отель» и другие продукты «Ростелекома», созданные с учётом потребностей и специфики конкретного бизнеса и объекта недвижимости, упрощают процесс технологизации, помогая предпринимателям снижать затраты, повышать безопасность и обеспечивать комфорт для клиентов.

Руководитель направления по работе с объектами коммерческой недвижимости «Ростелекома» Дарья Митник: «Для работы цифровых услуг любой объект должен быть, прежде всего, оснащен интернетом. “Ростелеком” может не просто проложить кабель для широкополосного доступа, но и предложить сервисы, максимально адаптированные под конкретный тип объекта».

Среди решений для коммерческой недвижимости представители «Ростелекома» также отметили электрозарядные станции, которые можно установить около торговых центров, – спрос на услуги дозаправки для электромобилей среди посетителей ТЦ сегодня растёт. Цифровые кабины, в которых посетители ТЦ могут провести срочный звонок или поработать, также станут для собственников объекта дополнительным источником монетизации: поверхность таких кабин может служить местом для рекламы.

Функциональный архитектор проектного офиса «Ростелекома» Денис Никишин рассказал, что благодаря диспетчеризации собственник коммерческого объекта может сэкономить до 30% расходов на ресурсоснабжение. «С помощью этого решения “Ростелеком” помогает заказчику оптимизировать затраты, например, снизить теплоснабжение в апарт-отеле зимой, когда нет постояльцев, чтобы избежать лишнего расхода ресурсов», — разъяснил спикер. Диспетчеризация позволяет эффективно управлять всем комплексом внутренних коммуникаций – от тепло- и газоснабжения, кондиционирования до пожарной сигнализации и охранных систем.

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