Новороссийское пароходство выплатило дивиденды за 2024 год по 3 копейки за акцию

По итогам годового общего собрания акционеров ПАО «Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Новошип») было принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента за 2024 год. Соответствующая информация размещена на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

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Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированным акции эмитента типа А, составил 863,8 тыс. руб., по 0,03 руб. на одну акцию.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», в феврале этого года ПАО «Новошип» объявило о выплате дивидендов по акциям на сумму свыше 5,8 млрд руб. Доходы были выплачены за девять месяцев 2024 года. Из объявленной суммы дивидендов 5,5 млрд руб. выплачены по обыкновенным акциям, и более 0,3 млрд руб. — по привилегированным.

ПАО «Новошип» — крупнейшая российская судоходная компания на Черном море, зарегистрирована в Новороссийске. По последним данным, 98,28% акций компании принадлежит ПАО «Совкомфлот». По информации «СПАРК-Интерфакс», Новороссийское морское пароходство зарегистрировано в Новороссийске в 1992 году. Уставный капитал — 315,6 млн руб. Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 6,3 млрд руб., что почти в два раза меньше показателей 2023 года (12,2 млрд руб.). Кредиторская задолженность предприятия составляла на 31 декабря 2024 года 6,8 млрд руб.

Дмитрий Михеенко