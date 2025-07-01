По микрозайму «Специальный Анапа» выдали более 31 млн рублей

На Кубани предусмотрели краевые меры поддержки предприятий в Анапе и Темрюкском районе, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов, по микрозайму «Специальный Анапа» уже выдали более 31 млн руб. Об этом ТАСС сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

На пострадавших от разлива мазута территориях также приостановили сбор туристического налога. Кроме того, региональной гарантийной организацией и Корпорацией МСП будет предоставляться согарантия в рамках заемного финансирования в объеме до 90% для начинающих предпринимателей и до 75% для всех остальных.

«На курортных территориях сосредоточена значительная часть бизнеса региона — это и средства размещения, и сфера услуг, и представители смежных отраслей. И пока идет восстановительная деятельность, направленная на возможность принимать в ближайшем будущем гостей на полную мощность, понимаем необходимость сохранения туристической инфраструктуры и рабочих мест там, где вынужденный простой»,- подчеркнул губернатор края.

Напомним, в апреле правительство России утвердило решение об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов для представителей бизнеса, пострадавших от последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что размер штрафа за посещение опасной зоны на пляжах Анапы и Темрюкского района может составить 1 тыс. руб.

Сейчас 141 пляж Анапы и девять пляжей черноморского побережья Темрюкского района остаются недоступными для отдыхающих. Территории вдоль береговой линии признаны опасными зонами, главы муниципалитетов опубликовали соответствующие постановления.