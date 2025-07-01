По микрозайму «Специальный Анапа» выдали более 31 млн рублей
На Кубани предусмотрели краевые меры поддержки предприятий в Анапе и Темрюкском районе, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов, по микрозайму «Специальный Анапа» уже выдали более 31 млн руб. Об этом ТАСС сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
На пострадавших от разлива мазута территориях также приостановили сбор туристического налога. Кроме того, региональной гарантийной организацией и Корпорацией МСП будет предоставляться согарантия в рамках заемного финансирования в объеме до 90% для начинающих предпринимателей и до 75% для всех остальных.
«На курортных территориях сосредоточена значительная часть бизнеса региона — это и средства размещения, и сфера услуг, и представители смежных отраслей. И пока идет восстановительная деятельность, направленная на возможность принимать в ближайшем будущем гостей на полную мощность, понимаем необходимость сохранения туристической инфраструктуры и рабочих мест там, где вынужденный простой»,- подчеркнул губернатор края.
Напомним, в апреле правительство России утвердило решение об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов для представителей бизнеса, пострадавших от последствий крушения танкеров в Керченском проливе.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что размер штрафа за посещение опасной зоны на пляжах Анапы и Темрюкского района может составить 1 тыс. руб.
Сейчас 141 пляж Анапы и девять пляжей черноморского побережья Темрюкского района остаются недоступными для отдыхающих. Территории вдоль береговой линии признаны опасными зонами, главы муниципалитетов опубликовали соответствующие постановления.