В Ростовской области объем выданных автокредитов сократился на 61,3%

На Дону в январе-апреле 2025 года объем выданных кредитов сократился на 61,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Падение выдачи автокредитов в январе-апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Ъ-Ростов» ранее сообщал, что в апреле 2025 года в Ростовской области выдали автокредитов на 2,4 млрд руб., что на 52,2% меньше показателей аналогичного периода прошлого года (5,2 млрд руб.).

Наталья Белоштейн