В Азербайджане возбудили дело о пытках и убийстве задержанных в Екатеринбурге

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью в связи с гибелью Зияддина и Гусейна Сафаровых, задержанных в Екатеринбурге 27 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Государственный Флаг Азербайджана

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным следствия, в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий в Екатеринбурге были задержаны граждане Азербайджана и лица азербайджанского происхождения по подозрению в участии в ранее совершенных преступлениях. По версии следствия, подозреваемые являются членами этнической преступной группы и причастны к ряду убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

В ведомстве утверждают, что задержанные подверглись пыткам, в результате чего 60-летний Гусейн Сафаров и его 55-летний брат Зияддин Сафаров скончались. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Гусейн Сафаров скончался от посттравматического и постгеморрагического шока, а Зияддин Сафаров умер от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных телесных повреждений. Тела братьев были доставлены в Азербайджан для повторной экспертизы.

Дело возбуждено по статьям об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Проведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Ведомство планирует направить запросы о правовой помощи в компетентные органы соответствующих государств с целью эффективного расследования, установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Ранее МИД Азербайджана выразил протест российской стороне в связи с задержаниями, заявив об убийстве двух азербайджанцев и ранении нескольких. В Азербайджане были отменены связанные с Россией культурные мероприятия, а парламентская делегация отказалась от поездки в Москву.

Полина Щуцкая