Кремль: события в Екатеринбурге не поводом для демаршей со стороны Баку

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что задержание в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана, обвиняемых в убийствах, не должно становиться поводом для демаршей. Он комментировал реакцию Баку на действия российских правоохранительных органов, сообщили в издании «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями, важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий. Считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов и не может являться поводом для подобной реакции»,— сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что телефонный разговор президентов РФ и Азербайджана пока не запланирован, но при необходимости контакты будут организованы.

Ранее МИД Азербайджана выразил протест российской стороне в связи с задержаниями, заявив об убийстве двух азербайджанцев и ранении нескольких. В Азербайджане были отменены связанные с Россией культурные мероприятия, а парламентская делегация отказалась от поездки в Москву.

Следствие считает задержанных выходцев из Азербайджана участниками этнической преступной группировки, совершившей несколько убийств и покушений. По данным следствия, группа причастна к убийству бизнесмена Юнуса Пашаева в 2001 году, который продавал одежду в рыночном комплексе «Таганский ряд». В 2010 году покушались на Фехруза Ширинова, а в 2011 году убили Икрама Гаджиева. Мотивом этих преступлений был раздел сфер влияния в бизнесе.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму), занимается четвертый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Свердловской области. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело о преступной группе в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства.

Полина Щуцкая