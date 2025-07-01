В Новороссийске мошенники массово представляются сотрудниками «Ростелекома»

В Новороссийске 1 июня происходит массовый обзвон жителей города мошенниками. Поступает звонок якобы от «Ростелеком», после чего жителей пытаются запугать и забрать их средства, сообщили в УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции после того, как граждане сообщают о себе какую-либо информацию, им перезванивают сообщники мошенников. Они запугивают граждан и говорят о том, что ими осуществлялась поддержка недружественного государства. Далее мошенники шантажируют жертву и пытаются забрать ее имущество.

«Лучше не брать трубку, если звонит неизвестный номер, если в разговоре запрашивают личные данные, сразу же прервать разговор»,— подчеркнули в пресс-службе полиции.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске задержали агента СБУ, планировавшего устроить теракт. Украинские спецслужбы завербовали мужчину в феврале 2025 года через соцсети. До подготовки к теракту он занимался фотосъемкой военных объектов и сбором информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.