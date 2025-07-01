Девелопер ТОЧНО заключил соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ для развития стройотрасли

В рамках стратегии цифровизации строительства группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) заключила соглашение о партнерстве с финансовым институтом ДОМ.РФ

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Меморандум о развитии цифровых и ИИ-технологий подписали директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха и генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

На площадке форума «Движение» 26 июня прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между группой компаний ТОЧНО и «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ). В рамках договоренностей девелопер и цифровая компания объединят усилия по развитию и цифровизации жилищно-строительной сферы, а также по усовершенствованию коммерческих сервисов и цифровых продуктов ТОЧНО.

«Движение» — прекрасная площадка для того, чтобы инициировать новое сотрудничество. Участвуем в форуме пятый год, и всегда находим хороших партнеров. Этот раз — не исключение, подписались с ДОМ.РФ. Это соглашение о глобальной цифровизации, которая направлена, прежде всего, на то, чтобы сделать жизнь людей лучше. Рада, что сейчас цифровизация в девелопменте является обязательным направлением деятельности. И мы работаем над этим с партнером, который на сегодняшний день является одним из лидеров»,— подчеркнула директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

В течение года партнеры заключат ряд соглашений, которые позволят повысить экономическую и управленческую эффективность жилых проектов девелопера.

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«На форуме мы договорились с группой компаний ТОЧНО о взаимодействии в области аналитических сервисов, а также о совместном продвижении проектов на маркетплейсе наш.дом.рф. Сотрудничество в сфере цифровизации позволит делать сервисы недвижимости для граждан в нашей стране ещё удобнее и доступнее. А бизнес получит ещё один удобный канал для взаимодействия с клиентами»,— прокомментировал генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Отметим, что для ТОЧНО внедрение цифровых технологий в работу является ключевым элементом стратегии роста в ближайшие три года и соответствует распоряжению Правительства РФ «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года». Его цель — достижение «цифровой зрелости» строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в первом полугодии 2025 года ТОЧНО поделилась первыми результатами цифровой трансформации, которую реализует в партнерстве со Сбером* с августа 2024 года. За 9 месяцев ТОЧНО сократила время адаптации новых сотрудников на 40%, ускорила бизнес-процессы внутри компании на 20%, объединила более 10 тыс. партнеров на единой платформе, внедрила экосистему продаж и речевую ИИ-аналитику для колл-центров и отдела качества. Работает девелопер также над проектом цифровых продаж и бизнес-моделью «жилье по подписке». До 2027 года ТОЧНО планирует увеличить инвестиции в цифровизацию почти в три раза, что позволит оптимизировать множество процессов от работы с клиентами до документооборота.

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