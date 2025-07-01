Блогер Джейк Пол занял 14-е место в рейтинге WBA

Американский YouTube-блогер Джейк Пол вошел в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Он занимает 14-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

29 июня Пол победил мексиканца Хулио Сесара-младшего. В ноябре 2024-го он одержал победу над бывшим абсолютным чемпионом мира американцем Майком Тайсоном, которому на тот момент было 58 лет. Пол потенциально может претендовать на чемпионский пояс WBA в первом тяжелом весе, которым владеет мексиканец Хильберто Рамирес.

Джейку Полу 28 лет. В его активе 12 побед и одно поражение в 13 поединках.

Подробнее о карьере блогера Пола — в материале «Ъ».

Таисия Орлова