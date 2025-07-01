Аэропорт Ижевска возобновил работу

В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения действовали около двух часов. Также работу возобновили аэропорты Казани, Саратова, Ульяновска и Нижнекамска.

Аэропорт Ижевска временно приостановил работу для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Утром в пресс-службе правительства Удмуртии сообщили ою угрозе беспилотной опасности. Позднее глава региона Александр Бречалов заявил, что одно из предприятий Ижевска попало под удары БПЛА. Есть погибшие и раненые.