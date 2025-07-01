«Т-Технологии» выплатят дивиденды за I квартал 2025 года

Акционеры «Т-Технологий» (материнская компания Т-Банка и «Т-Страхования») утвердили дивиденды в размере 33 руб. на акцию по итогам первого квартала 2025 года. Общая сумма выплат — 8,9 млрд руб., сказано в отчете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Дивиденды начислим по акциям, которые инвесторы купили до 16 июля включительно. Выплаты придут в 20-х числах июля»,— уточняется в Telegram-канале компании.

За первый квартал 2025 года группа «Т-Технологии» нарастила чистую прибыль на 50% — до 33,5 млрд руб. В марте «Т-Технологии» утвердили выплату дивидендов за четвертый квартал 2024 года в размере 32 руб. на акцию. В компании сообщали, что по итогам прошлого года чистая прибыль выросла в 1,5 раза, до 122 млрд руб.