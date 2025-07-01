В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

Штормовое предупреждение объявили в Краснодаре 2 и 3 июля из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ближайшие два дня в краевой столице ожидается сильный дождь, ливень, гроза и град. Порывы ветра достигнут 20-25 м/с.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что из-за ливня в Северском районе Краснодарского края затопило более 50 придомовых территорий и 20 домов. В Шабановском сельском поселении ввели режим чрезвычайной ситуации.

Алина Зорина