Суд запретил работу частного детсада в Сочи

Суд запретил работу частного детского сада в Адлерском районе Сочи после выявления прокуратурой нарушений санитарных норм и требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Прокуратура Адлерского района провела проверку деятельности частного детского учреждения, которое организовал индивидуальный предприниматель. Ведомство обнаружило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью детей.

Выяснилось, что детский сад располагался в жилом помещении, не приспособленном для образовательной деятельности.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании деятельности частного детского учреждения незаконной и запрете ее осуществления. Суд удовлетворил требования прокурора, запретив предпринимателю и другим лицам вести деятельность по присмотру и уходу за детьми в этом помещении.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Адлерского района курорта совместно с Роспотребнадзором проверила детский сад №49 после сообщений о грибах и плесени на стенах. По итогам проверки руководителю учреждения было внесено представление, однако угроза жизни и здоровью детей не была обнаружена.

Мария Удовик