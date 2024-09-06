Прокуратура проверила детсад в Сочи после сообщений о грибах на стенах

Прокуратура Адлерского района Сочи совместно с теруправлением Роспотребнадзора проверила соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в МДОУ №49. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / kub_mash Фото: t.me / kub_mash

«По результатам проверки руководителю учреждения образования внесено представление. <…> Угроза жизни и здоровью несовершеннолетних в настоящее время отсутствует»,— говорится в сообщении.

Днем 6 сентября в пабликах появилось видео, на котором запечатлено, как стены детского сада поросли грибами и плесенью, в помещении бегают тараканы.

Наталья Решетняк