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Прокуратура проверила детсад в Сочи после сообщений о грибах на стенах

Прокуратура Адлерского района Сочи совместно с теруправлением Роспотребнадзора проверила соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в МДОУ №49. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Фото: t.me / kub_mash

Фото: t.me / kub_mash

«По результатам проверки руководителю учреждения образования внесено представление. <…> Угроза жизни и здоровью несовершеннолетних в настоящее время отсутствует»,— говорится в сообщении.

Днем 6 сентября в пабликах появилось видео, на котором запечатлено, как стены детского сада поросли грибами и плесенью, в помещении бегают тараканы.

Наталья Решетняк

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