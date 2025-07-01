Кубанскую станицу подтопило в результате ночного ливня

Интенсивные осадки, прошедшие в ночь на 25 июня, привели к подтоплению в станице Пятигорской, расположенной на территории муниципального образования Горячий Ключ Краснодарского края. Об этом сообщил глава города Сергей Белопольский в своем Telegram-канале, уточнив, что на место выехали аварийные службы и сотрудники МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского

По словам мэра, в результате ливня оказались подтоплены придомовые участки. На размещенных в соцсетях видеоматериалах зафиксированы затопленные территории частного сектора.

Ранее Главное управление МЧС по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение, связанное с повышением уровня воды в водоемах региона. В зоне риска оказались Крымский и Северский районы, а также Горячий Ключ. Аналогичная обстановка наблюдается на отдельных реках Республики Адыгея. Ведомство не исключает достижения опасных отметок уровня воды в течение суток.

Вячеслав Рыжков