В Новороссийске 1 июля пройдут военные учения со стрельбами

В Новороссийске 1 июля с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) проведут военные учения в акватории морского порта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде. К последним относятся гидроциклы, виндсерфинг, сапборды. Также под запрет попадают любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске задержали агента СБУ, планировавшего устроить теракт. Украинские спецслужбы завербовали мужчину в феврале 2025 года через соцсети. До подготовки к теракту он занимался фотосъемкой военных объектов и сбором информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.