В Новороссийске из-за аварийных работ без воды остались 1200 человек

В Новороссийске в связи с неисправностью запорной арматуры на пересечении ул. Герцена и Старотобольская без воды временно остались 1200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за аварийных работ ограничена подача водоснабжения в зону №8 и часть зоны №14, работы затронут дома по ул. Герцена, Камская, Гайдара, Рязанская, Вруцкого и Масалова.

Ориентировочное время окончания работ – до 15:00, будет организован подвоз воды населению по заявкам. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что очистные сооружения в Алексино в Новороссийске реконструируют к 2030 году.

После реконструкции очистка сточных вод в Алексино будет производиться в несколько этапов: механическая и биологическая очистка, обеззараживание очищенных сточных вод. После этого сточные воды будут готовы к сбросу через глубоководный выпуск протяженностью 1,7 км.