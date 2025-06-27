Очистные сооружения в Алексино в Новороссийске реконструируют к 2030 году

В Новороссийске реализуют реконструкцию очистных сооружений в Алексино к 2030 году. О сложившейся ситуации доложил директор МУП «Водоканал» Дмитрий Волга на совещании в администрации города, сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Реконструкцией очистных сооружений займется ООО СЗ «Семья Новоросийск-2». Ожидаемый эффект в уменьшении потерь воды от реализации проекта — до 5,9 тыс. кубометров в сутки.

«Необходимо составить список всех объектов водоснабжения и водоотведения Новороссийска и указать их категорийность, чтобы понимать очередность реконструкции, — дал поручение директору Водоканала глава Новороссийска Андрей Кравченко.

После реконструкции очистка сточных вод в Алексино будет производиться в несколько этапов: механическая и биологическая очистка, обеззараживание очищенных сточных вод. После этого сточные воды будут готовы к сбросу через глубоководный выпуск протяженностью 1,7 км.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что общая проектная производительность очистных сооружений в Алексино после реконструкции увеличится до 120 тыс. кубометров в сутки.