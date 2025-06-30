Бастрыкин инициировал проверку по фактам возможных нарушений в сочинском СНТ

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина начата процессуальная проверка по обращению членов садового товарищества в Сочи о возможных нарушениях их прав. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Видеозапись, размещенная в открытом доступе, стала основанием для рассмотрения обращения членов садового некоммерческого товарищества «Золотой гребешок» в Сочи. В обращении содержатся заявления о нарушениях, связанных с деятельностью прежнего председателя правления. По утверждению заявителей, должность была занята женщиной, не входившей в состав товарищества, на основании, как утверждается, сфальсифицированных документов.

В течение пяти лет, по словам заявителей, председатель уклонялась от исполнения своих обязанностей: не проводила обязательные общие собрания, не предоставляла ежегодные отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, а средства членов СНТ использовала в неустановленных целях. Эти действия, как считают садоводы, привели к образованию значительной задолженности за электроэнергию и запуску процедуры банкротства, которую участники товарищества расценивают как преднамеренную. При этом ранее направленные обращения в надзорные органы, по словам заявителей, результата не дали.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю кубанского следкома Андрею Маслову организовать процессуальную проверку по указанным доводам и представить доклад о предварительных и итоговых результатах.

Ход проверки и реализация поручения взяты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

«Ъ-Сочи» писал, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову провести проверку по факту нарушений прав жителей ЖК «Моравия» в Сочи, вызванных случаями выгула агрессивных собак без намордников и поводков. Поводом для этого стало обращение местной жительницы, чей восьмилетний сын в мае 2025 года пострадал от укуса одной из таких собак, при этом многочисленные жалобы в управляющую компанию и правоохранительные органы остались без реакции.

Мария Удовик