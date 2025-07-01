МЧС выпустило экстренное предупреждение о паводке на Кубани

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение о подъеме уровня воды в реках региона. Опасная ситуация ожидается в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 1 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

Повышение уровня воды связано с выпавшими осадками. Под угрозой находятся малые реки и водотоки юго-западных территорий Краснодарского края — Крымского и Северского районов, а также муниципального образования город Горячий Ключ. Опасная ситуация прогнозируется и на реках Теучежского района Адыгеи.

По данным ведомства, на отдельных участках уровень воды может достичь опасных отметок.

Главное управление МЧС рекомендует жителям опасных зон собрать документы, ценности, лекарства и продукты питания.

При затоплении жители должны подняться на верхние этажи зданий или чердаки. В одноэтажных домах нужно занять чердачные помещения. До прибытия спасателей следует оставаться на крышах, деревьях или других возвышенностях, подавая сигналы для быстрого обнаружения.

Для самостоятельной эвакуации можно использовать лодки, катера или плоты из подручных материалов. МЧС категорически не рекомендует передвигаться на автомобилях и мотоциклах — поток воды может их опрокинуть. Особое внимание следует уделить эвакуации детей, инвалидов и пожилых людей — они должны покинуть зону затопления в первую очередь.

Перед выходом из дома необходимо отключить электричество и газ, погасить огонь в печах, закрыть окна и двери. При возможности окна и двери первого этажа рекомендуется закрыть досками. Домашний скот следует выпустить.

После спада воды жителям следует соблюдать осторожность с поврежденными электропроводами. Запрещается употреблять продукты питания и воду, которые контактировали с паводковыми водами, без санитарной проверки.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо обратиться по телефонам: 112 — с мобильного, 01 — с городского, 101 — с мобильного. Также работает телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861) 250-60-34.

Лия Пацан