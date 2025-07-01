В очереди перед Крымским мостом находится около 1 тысячи автомобилей

Почти 1 тыс. автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Оперативный штаб Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По состоянию на 9:00 мск со стороны Тамани в очереди находится 900 машин. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в понедельник у Крымского моста скопилось более 1 тыс. автомобилей. Пробки начали собираться утром.

Алина Зорина