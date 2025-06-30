Больше тысячи машин ожидают проезда по Крымскому мосту

По состоянию на 13:00 понедельника, 30 июня, у Крымского моста более 1 тыс. автомобилей ждут проезда через досмотровые пункты. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В очереди со стороны Тамани находится 898 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 297 транспортных средств. Ожидание около часа»,— сказано в публикации.

Пробки у Крымского моста начали собираться утром в понедельник. Почти 200 автомобилей ждали проезда по состоянию на 7:00, позже их количество увеличилось.

Вячеслав Рыжков